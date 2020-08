Bob Sinclar contro il distanziamento in discoteca: “Non togliamo la libertà di ballare” (Di giovedì 13 agosto 2020) Bob Sinclar difende gli assembramenti in discoteca: “La regola è: goditi l’attimo” Dichiarazioni che fanno discutere quelle di Bob Sinclar, proprio mentre in Italia i contagi da Coronavirus aumentano in maniera preoccupante e si parla di un secondo lockdown. Il noto dj, nel corso di un’intervista a Repubblica, si è detto contrario al distanziamento in discoteca perché, a suo dire, limita la libertà delle persone. “Il distanziamento sociale è l’opposto di quello che significa stare insieme. Come puoi chiedere a chi ama ballare di mantenere una certa distanza dagli amici?”. “La regola è ‘goditi l’attimo’. Non ho un consiglio migliore”. Proprio le discoteche in questi giorni ... Leggi su tpi

repubblica : Oggi su Rep: ?? Bob Sinclar: 'Mentre si balla non si può stare a distanza' [di ERNESTO ASSANTE] - IlContiAndrea : #BobSinclar: “Il distanziamento mentre balli è impossibile, la regola è: goditi l’attimo” Già, e poi muori. - fanpage : #BobSinclar si oppone al distanziamento sociale in discoteca: 'Goditi l'attimo, non ho consiglio migliore' #Covid_19 - CultEvent_tweet : RT @repubblica: Oggi su Rep: ?? Bob Sinclar: 'Mentre si balla non si può stare a distanza' [di ERNESTO ASSANTE] - CultEvent_tweet : RT @ilmessaggeroit: Virus, il dj Bob Sinclar: «Il distanziamento mentre balli è impossibile, la regola è: goditi l'attimo» -