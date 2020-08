Bielorussia, Ue non esclude sanzioni su voto e repressione proteste (Di giovedì 13 agosto 2020) L'Unione europea preannuncia una "profonda revisione" dei rapporti con la Bielorussia se questa non rilascerà "immediatamente e senza condizioni" i manifestanti arrestati a seguito del voto di domenica "né libero né equo" e le violenze "sproporzionate e inaccettabili" usate dalla polizia contro la gente in piazza. Il capo della diplomazia Ue Josep Borrel non esclude inoltre "misure contro i responsabili delle violenze, degli arresti ingiustificati e della falsificazione del risultato elettorale". Borrel evidenzia che "l'Ue ha seguito da vicino gli sviluppi che hanno portato alle elezioni presidenziali e durante la campagna elettorale, il popolo bielorusso ha dimostrato il desiderio di un cambiamento democratico. Tuttavia, le elezioni non sono state né libere né eque".In questo contesto, il capo della ... Leggi su ilfogliettone

EnricoLetta : Non sono elezioni quelle “vinte” da #Lukashenko. Non c’è democrazia in #Bielorussia. Ai confini dell’UE non c’è pos… - giulianopisapia : Le immagini che giungono dalla #Bielorussia non possono lasciarci indifferenti. Occorre la pressione di tutti gli… - LauraGaravini : Bene che UE si riunisca venerdì su emergenza #Bielorussia. Non accettabili oltre 6000 arresti in 3 giorni e brutali… - CarmeloGrifi : RT @MarianoGiustino: La TV di stato della #Bielorussia mostra manifestanti arrestati e legati, visibilmente terrorizzati. Sono stati tortur… - Nidyaie : RT @MarianoGiustino: La TV di stato della #Bielorussia mostra manifestanti arrestati e legati, visibilmente terrorizzati. Sono stati tortur… -