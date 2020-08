Alvino: “Al momento nessuno è incedibile nel Napoli” (Di giovedì 13 agosto 2020) Carlo Alvino, è intervenuto in diretta radio Kiss Kiss Napoli parlando della situazione del mercato in uscita degli azzurri Credo che Allan e Milik siano i due calciatori del Napoli più vicini alla cessioni, sono quelli con la valigia pronta. Nel calcio di oggi non esistono calciatori incedibili. Se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per un calciatore importantissimo, allora potrebbe esserci qualche sorpresa. Questa legge vale per tutti. Non mi preoccuperei di chi andrà via ma di vedere chi arriverà, dovrà essere bravissima la dirigenza del Napoli ad unire soldi ed idee”. L'articolo Alvino: “Al momento nessuno è incedibile nel Napoli” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : #Alvino : “Al momento nessuno è incedibile nel #Napoli” - ilNapolista - maxmassi969 : @Spazzol Io ho raccontato la realtà, quello che è successo a mio cugino e che succede sempre quando gioca il Napoli… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Alvino: ”Gabriel al Napoli? E’ uno slot che si completerà, si aspettano… - ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, LA SVOLTA FISSATO IL PREZZO, DICE ADDIO AL NAPOLI. CHE INCASSO PER ADL >>>> - infoitsport : Alvino: “Troppa ansia in giro per il rinnovo di Gattuso, l’incontro con De Laurentiis legato al mercato” -

Ultime Notizie dalla rete : Alvino “Al