Accordo di pace tra Israele ed Emirati: sospesa l’annessione dei territori in Cisgiordania. Netanyahu: «È solo ritardata, non cancellata» (Di giovedì 13 agosto 2020) «Storico Accordo di pace tra due nostri grandi amici, Israele e Emirati Arabi». Così Donald Trump ha annunciato su Twitter che grazie all’intermediazione degli Stati Uniti, i due Paesi hanno raggiunto un Accordo per una piena normalizzazione delle relazioni diplomatiche. In base all’Accordo, Israele ha accettato di sospendere – per il momento – l’applicazione della sovranità alle aree palestinesi della Cisgiordania occupata che Tel-Aviv aveva intenzione di annettere. O almeno questa è la versione che è stata data da Stati Uniti e governo israeliano, mentre nel loro comunicato gli Emirati parlano di «rinuncia». Lo stesso premier israeliano Benjamin ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : L'annuncio del presidente #Trump, storica pace tra #Israele ed #Emirati. Israele rinuncia all'adesione della… - SkyTG24 : Accordo di pace Israele-Emirati, Tel Aviv rinuncia alla Cisgiordania. “Giornata storica” - Agenzia_Ansa : L'annuncio del presidente #Trump, accordo di pace storico tra #Israele ed #Emirati - VIDEO #ANSA… - MarcoFumetti : In base al nuovo accordo di pace con gli Emirati Arabi #Israele rinuncia all'annessione della #Cisgiordania. Almeno… - insistente_ : Accordo Israele-Emirati Arabi per un piano di pace in Medio Oriente. Trump: «Svolta storica» -