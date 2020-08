Zingaretti e il Pd diventeranno i Raggi boys (Di giovedì 13 agosto 2020) Anime candide volteggiano su Roma. Virginia ha già apparecchiato la tavola per il Pd. Non per il pranzo (primo turno), ma per la cena (ballottaggio). La servirà su un piatto d'argento, basta avere la giusta ricompensa. Del resto, se i grillini sono prossimi ad abolire la teoria bislacca del doppio mandato e a veleggiare verso le alleanze con i partiti con a benedizione della piattaforma Rousseau, figuriamoci che cosa osta al grande pateracchio persino nella Capitale… Prepariamoci a vivere una campagna elettorale diversa da quel che si poteva immaginare sul fronte sinistro. Con il Pd che dovrà mandare alla solita scuola di formazione politica alle Frattocchie i suoi uomini e le sue donne per impartire bon ton. La Raggi potrà essere attaccata,ma pian pianino,che poi dovrà immancabilmente votarci contro le destre cattive. Si ... Leggi su iltempo

