Xbox Game Studios: Microsoft continuerà a investire in 'nuovi contenuti e studi di sviluppo' (Di mercoledì 12 agosto 2020) Microsoft ha completamente cambiato la sua strategia per i first party negli ultimi due anni, e tra la creazione di nuovi team come The Initiative, l'acquisizione di grandi studi come Obsidian Entertainment e Ninja Theory e di più piccoli come Undead Labs e Compulsion, la società ha sicuramente rafforzato la sua line-up first party. E, a quanto pare, Microsoft non ha intenzione di rallentare con gli Xbox Game studios.Nel report fiscale annuale (via Klobrille su Twitter), Microsoft suggerisce che continuerà a investire in nuovi studi e contenuti. "Continueremo a investire in nuovi ... Leggi su eurogamer

