Vicenza, scatta l’indagine interna della Polizia sul fermo con presa al collo di un ragazzo. Arresto convalidato: a settembre il processo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mentre il giudice ha convalidato l’Arresto del 21enne di origini cubane bloccato per il collo da un agente lunedì a Vicenza e lo ha rimesso in libertà in attesa del processo a settembre, il questore Antonino Messineo annuncia un’indagine interna sull’operato del poliziotto. “Si faranno gli accertamenti dovuti”, spiega Messineo, che quanto alle accuse di razzismo nella Polizia ribadisce: “Non c’è alcuna ipotesi di razzismo sulla Polizia che lavora qui, il colore della pelle non condiziona l’operato degli agenti, che è sempre lo stesso e mira solo a garantire sicurezza per i cittadini”. Il ragazzo – arrestato per ... Leggi su ilfattoquotidiano

“Senza alcun motivo questo poliziotto in divisa – scrive l’amico che ha girato il video – ha chiesto documenti al mio migliore amico toccandolo ovviamente lui non centrando niente con l’avvenimento ac ...

Vicenza, poliziotto blocca ragazzo nero con stretta al collo. Gli amici: “Atto di razzismo”

Un giovane nero, fermato per un controllo nel centro di Vicenza, è stato bloccato con una stretta al collo da un poliziotto mentre cercava di allontanarsi. La scena è stata ripresa e pubblicata su Ins ...

