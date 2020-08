Varese, professoressa muore per overdose: la trovano le figlie di 8 e 12 anni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una donna di 48 anni, docente nella provincia di Varese, è morta ieri, martedì 11 agosto, per overdose. La professoressa è stata trovata senza vita dalle due figlie di 8 e 12 anni insieme al compagno, morto anch’egli a qualche ora di distanza. Secondo le prime ricostruzioni, per i due sarebbe stato fatale un cocktail di alcol e farmaci. A riportare i dettagli della vicenda è il Corriere della Sera. I due sono stati trovati immobili e riversi sul divano al primo piano di una villa al centro del paese situato a pochi chilometri da Varese. Quando è arrivato il 118 il compagno era ancora vivo ma incosciente. Le due bambine hanno allertato subito i soccorsi. Per l’insegnante d’inglese non c’era già più ... Leggi su tpi

