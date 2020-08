Temptation island, colpo di scena. Ecco chi arriva da Uomini e donne (Di mercoledì 12 agosto 2020) L'indiscrezione in questi giorni sta animando i fan del programma di Maria De Filippi. A Temptation island, che ricomincerà a settembre, arrivano pure Sara Shaimi e Sonny Di Meo, che si sono conosciuti a Uomini e donne. Il loro rapporto è sempre stato abbastanza chiaro, ma pochi credevano in loro all'inizio di questa avventura. Adesso ci riprovano. Anzi, cercano di fare un test andando nel villaggio delle tentazioni. Adesso potrebbe accadere di tutto, visto che Sonny e Sara promettono scintille. Ma intanto non smentiscono la spifferata. Nelle prossime settimane il programma di Canale5, dedicato alle coppie, riaccenderà i motori. E cresce l'attesa, anche se i telespettatori sono ancora con il fiato sospeso dopo la notizia dell'incendio nel villaggio in Sardegna ... Leggi su liberoquotidiano

Notiziedi_it : Sara Shaimi e Sonny Di Meo tra le coppie di Temptation Island? - our_eyes_tell : RT @stillvhtyou: #TAEHYUNG: tutto questo è temptation island - marika87932658 : RT @mygodishobi: 'tutto questo è temptation island...' - Gems_loves_Chim : RT @mygodishobi: 'tutto questo è temptation island...' - zazoomblog : Temptation Island: svelata la prima coppia di Alessia Marcuzzi - #Temptation #Island: #svelata #prima… -