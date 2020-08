Taylor Mega e il suo primo libro “La Bambina che non c’è più” (Di giovedì 13 agosto 2020) Il libro La Bambina non c’è più di Taylor Mega, edito da Mondadori, è in arrivo nelle librerie il 15 settembre. Tuttavia da oggi è possibile pre ordinarlo sui siti, ma ricevendolo a casa a partire dalla data d’uscita.Il prezzo del libro è di 15,10€ online, mentre iln libreria 15.90€ Il libro è acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente qui Nessuna anticipazione è stata svelata dall’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ma è quasi sicuro che si parlerà della sua vita, e degli eccessi, di cui spesso ha parlato in passato. Dietro al titolo si nasconde la storia di una donna che ha intenzione di raccontare come è diventata la ... Leggi su udine20

Il flirt con Flavio Briatore, l'Isola dei famosi, racconti di una vita da sogno, il Grande Fratello e ora la biografia. In poco meno di due anni Taylor Mega ha letteralmente bruciato le tappe dello sh ...

