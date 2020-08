Stephan Lichtsteiner, il ritiro del pendolino svizzero (Di mercoledì 12 agosto 2020) Prima o poi arriva per tutti. Oggi è arrivato anche per Lichtsteiner quel momento. Il terzino di Grasshoppers, Lilla, Lazio, Juventus, Arsenal e infine Augsburg ha deciso infatti, dopo anni di corse sulle fasce, cross, inserimenti e tagli in piena di rigore e diagonali difensive. In carriera Lichtsteiner ha collezionato ben 17 trofei. la maggior parte legati al suo periodo in bianconero. La dichiarazione di Lichtsteiner L’annuncio del calciatore è arrivato tramite un video sui social. Il pendolino ha voluto ringraziare tutti i suoi tifosi dopo venti anni di onorata carriera: “Dopo un paio di settimane di riflessioni, ho deciso di fermarmi e di ritirarmi dal calcio giocato. con questo video vorrei ringraziarvi per le splendide emozioni vissute insieme. Sono orgoglioso del cammino ... Leggi su sport.periodicodaily

