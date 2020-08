Salto in alto, Tamberi riparte da Leverkusen: “Sono fiducioso, mi sento pronto” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Gianmarco Tamberi riparte dal meeting di Leverkusen. L’azzurro del Salto in alto è pronto a tornare a gareggiare e lo farà in Germania domenica 16 agosto: “Ho lavorato bene e credo di aver fatto molti passi avanti. Dal punto di vista fisico mi sento pronto, da quello tecnico i riscontri a volte sono altalenanti. Ma quando Salto nel modo giusto, riesco a fare le migliori cose delle ultime quattro stagioni. Sono piuttosto fiducioso, c’è da trovare le sensazioni in pedana e da vedere quante gare, o quanti salti, ci vorranno”. L’obiettivo per Tamberi è quello di superare la misura di 2.30 entro la fine dell’anno: l’ha ottenuta il 28 ... Leggi su sportface

sportface2016 : Salto in alto, #Tamberi riparte da #Leverkusen: 'Sono fiducioso, mi sento pronto' - Beatric31517150 : RT @filosofeggiano1: …..dovevo iscrivere il mio pesciolino rosso a un corso di salto in alto..... #trovateunascusamigliore #bonus600euro… - hondamelhor : @KaulingLorenzo @marcelarothh usa salto alto - Carmela_oltre : RT @filosofeggiano1: …..dovevo iscrivere il mio pesciolino rosso a un corso di salto in alto..... #trovateunascusamigliore #bonus600euro… - filosofeggiano1 : …..dovevo iscrivere il mio pesciolino rosso a un corso di salto in alto..... #trovateunascusamigliore… -

Ultime Notizie dalla rete : Salto alto Salto in alto, Tamberi riparte da Leverkusen: "Sono fiducioso, mi sento pronto" Sportface.it L’agenda di Tamberi: “Leverkusen, Ancona e...”

Il primatista italiano dell’alto, il 16 agosto contro il campione europeo Przybylko, apre la seconda parte di stagione: “Cerco le sensazioni giuste”. Poi il 21 con Sottile, Assoluti di Padova, Ostrava ...

La campionessa del salto in alto durante una visita alla Gazzetta aveva garantito per il fratellino, che ora potrebbe arrivare in Italia: "Sfonderà"

"Conoscete mio fratello? Si chiama Nikola, ha 18 anni, gioca a calcio nell’Hajduk, centrocampista. Sfonderà, diventerà più famoso di me". Era il 1° aprile 2016 e Blanka Vlasic, in visita alla Gazzetta ...

Il primatista italiano dell’alto, il 16 agosto contro il campione europeo Przybylko, apre la seconda parte di stagione: “Cerco le sensazioni giuste”. Poi il 21 con Sottile, Assoluti di Padova, Ostrava ..."Conoscete mio fratello? Si chiama Nikola, ha 18 anni, gioca a calcio nell’Hajduk, centrocampista. Sfonderà, diventerà più famoso di me". Era il 1° aprile 2016 e Blanka Vlasic, in visita alla Gazzetta ...