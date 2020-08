Romeno finge di vendere immagini sacre. Poi tenta lo stupro a Termini (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ennesimo tentativo di stupro alla stazione Termini. La vittima una giovane ragazza di 23 anni della provincia di Roma che, ignara di quanto le stesse per accadere, aspettava tranquilla il suo bus al capolinea di piazza dei Cinquecento. L'aggressore – un ventenne Romeno senza fissa dimora con precedenti penali – si è avvicinato alla giovane con la scusa di venderle alcune immagini sacre. In un attimo dalle buone maniere è passato ai suoi meschini intenti. Prima l'ha bloccata stringendola con forza a se per baciarla e palpeggiarla poi ancora più brutalmente l'ha afferrata per un braccio cercando di trascinarla via in un posto più appartato, limitrofo alle aree di parcheggio. Ma la paura della giovane ha scaturito in lei una forza che le ha ... Leggi su iltempo

