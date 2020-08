Roma, Calenda: “Pd sostenga Fuortes. Io candidato? Non penso proprio” (Di mercoledì 12 agosto 2020) ROMA – E’ Carlo Fuortes, sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma, il candidato sindaco ideale di Carlo Calenda. Il fondatore di Azione lo rivela in una intervista a La Repubblica: “È tosto. Ha affrontato i sindacati, ha riportato l’Opera in utile. È andato d’accordo con tutti i sindaci, Raggi incluso”. Leggi su dire

Adnkronos : #Calenda: 'Non mi candido a sindaco di Roma' - Azione_Rieti : La base M5s voterà domani sulla piattaforma #Rousseau per consentire a #VirginiaRaggi di ricandidarsi a sindaco di… - Frances77143445 : @Adnkronos Voglio essere chiaro: nemmeno io nonostante le pressioni ricevute, mi candiderò a sindaco di Roma #Calenda - Walter00365070 : RT @shootingrome: Contro la #Raggi si sono schierati #casapound #meloni #salvini #renzi e un fronte di intellettuali che va da #Sgarbi a Po… - ItaliaNewsTW : -