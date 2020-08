Riapertura scuole, vanno bene gli slogan e pure i banchi con le rotelle. Ma diteci come sarà (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ora mentre scrivo, il final countdown all’inizio della scuola è a meno venti giorni e direi che è arrivato il momento di preoccuparsi un filo. come quegli universitari che a venti giorni dall’esame iniziano ad aprire il libro. come quei vacanzieri che a venti giorni prima della partenza per le bianche spiagge iniziano a mettersi a dieta. Ecco, quell’inquietudine lì. Anche un po’ di più. Perché a quanto ho capito, e per carità, avrò capito poco e male, ma siamo ancora fermi al punto uno. Al punto che la scuola riapre a settembre. Ok, bello. come? In sicurezza. Perfetto. Cosa abbiamo proposto noi placidi docenti vacanzieri? Nulla, le solite banalità irrealizzabili che chiediamo tutti gli anni, pure senza pandemia: classi più piccole, ... Leggi su ilfattoquotidiano

