Regionali, Petitto attacca: 'Il Pd non mi ha chiamato' (Di mercoledì 12 agosto 2020) Biodigestore, Petitto, PD,: 'Consegnata lettera al premier Conte' 28 July 2020 Regionali, Festa: 'Sarà Petitto il candidato irpino del Pd' 12 August 2020 Tiene banco, nello schieramento irpino del Pd ,... Leggi su avellinotoday

ilCiriaco : #Irpinia Regionali, Petitto: certe logiche mi sfuggono ma sarò comunque in campo. Festa: è lui il miglior candidato… - ilCiriaco : #Irpinia Regionali, il derby Ciarcia-Petitto nelle mani di Annunziata. Il segretario: Pd protagonista con liste for… - irpiniatimes1 : PD, D’Amelio e Petracca in corsa per le Regionali, rinviata la decisione per Petitto e Ciarcia - ilCiriaco : #Irpinia Regionali, la Direzione Pd decide a metà: via libera a D’Amelio e Petracca, rinvio per Ciarcia-Petitto… - ilCiriaco : #Irpinia Regionali, Ciarcia-Petitto il derby che blocca il Pd: ma si decide davvero in direzione?… -