Perché la Grecia è stata travolta dalla seconda ondata di Covid (Di mercoledì 12 agosto 2020) Non bastavano le tensioni con la Turchia per la demarcazione dei confini marittimi nel cuore del Mar Mediterraneo. La Grecia deve fare i conti con la seconda ondata di coronavirus, e si ritrova a farlo in un momento critico per le sorti economiche del Paese. Il motivo è semplice: il turismo pesa per il 21% … Perché la Grecia è stata travolta dalla seconda ondata di Covid InsideOver. Leggi su it.insideover

Giorgiolaporta : In #Grecia inventarono una cosetta chiamata #democrazia qualche tempo fa. Chissà perché sul parlamento greco non vi… - FidanzaCarlo : Il ministro per le Politiche Ue @MVarvitsiotis spiega al @tg2rai perché la #Grecia non vuole attivare il #MES. Illu… - SamueleMartini1 : @repubblica Visto che ci siete perchè non ricordate anche le fuculazioni Italiane in Africa-Somalia-Libia-Grecia, è… - iannetts70 : Non ho capito ti mettono in quarantena se torni dalla Grecia perché? La Grecia ha un'impennata di casi? Non mi risp… - rolandinoANZIO : RT @Claplaz: Ma tutti i fenomeni che quest'anno, proprio quest'anno, dovevano andare in vacanza in Grecia, Croazia, Malta, Francia o Malta… -