Paura Covid a Ferragosto: ordinanze anti assembramento in tutta Italia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ferragosto - e tutti gli assembramenti che porterà con sé - spaventa l’Italia. Dalle cittadine marine sul litorale laziale, come Anzio, a quelle campane del Cilento, come Agropoli, fioccano le ordinanze, provvedimenti e i controlli dei sindaci nelle località turistiche per scongiurare i possibili contagi da Covid-19. A Vercelli, dove è emerso un focolaio, la giunta comunale ha annullato tutti gli eventi legati al Ferragosto. Spiagge off limits a Modica e Scicli, sulle coste del Ragusano, mentre ad Otranto saranno vietati, oltre agli assembramenti, l’allestimento di picnic e l’accensione di fuochi lungo tutto il litorale.Stop a bivacchi e falò anche ad Agropoli, in provincia di Salerno. Ad Anzio, dalle 21.30 alle 7 del 15 agosto, resta confermato ... Leggi su huffingtonpost

Bergeggi, le paure di Arboscello: "No al ferragosto non stop a La Kava. Temo il Covid, gli atti vandalici e l'alcol tra i giovani"

