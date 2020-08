Nuova McLaren 620R: la 570S GT4 si evolve per comandare su strada (Di mercoledì 12 agosto 2020) Libertà questa volta fa rima con strada. Nessuna pista, nessun recinto che possa contenere forzatamente la potenza stupefacente di una McLaren 570S GT4 , l'auto da corsa di maggior successo mai ... Leggi su corrieredellosport

LucaZucchetti98 : RT @_Paolo_27: @GiulyDuchessa Non so cosa farà la Williams ma: a questo punto sarei felice se RP arrivasse davanti a McLaren, brutto che il… - _Paolo_27 : @GiulyDuchessa Non so cosa farà la Williams ma: a questo punto sarei felice se RP arrivasse davanti a McLaren, brut… - megalomaxi92 : @sebavettels @artvworld @afelixdacosta Sul discorso del supporto del team, io lo giudico molto importante. Se si cr… - IlFuRyuzaki : @vi_navy @redfflag Io comunque lo scambio Sainz Vettel lo farei subito, e poi ognuno nella nuova scuderia. Cosi ved… - infoitscienza : Gordon Murray T.50, la nuova hypercar erede della McLaren F1 -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova McLaren Nuova McLaren 620R: la stradale con l'anima del motorsport Tuttosport Patto della Concordia: slitta la firma per clausole di uscita?

La FOM sperava di chiudere la trattativa per il nuovo Patto della Concordia il 12 agosto con la firma del documento da parte delle squadre, ma c'è stato un rinvio al 18 agosto che potrebbe trasformars ...

Nuova McLaren 620R: tutte le immagini

Nuova McLaren 620R: tutte le immagini Solo 350 fortunati clienti per la versione stradale della 570S GT4: ecco l'ultima supercar sensazionale di Woking ...

La FOM sperava di chiudere la trattativa per il nuovo Patto della Concordia il 12 agosto con la firma del documento da parte delle squadre, ma c'è stato un rinvio al 18 agosto che potrebbe trasformars ...Nuova McLaren 620R: tutte le immagini Solo 350 fortunati clienti per la versione stradale della 570S GT4: ecco l'ultima supercar sensazionale di Woking ...