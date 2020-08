Netflix acquisisce la trilogia di Fear Street, tratta dai libri di R.L. Stine (Di mercoledì 12 agosto 2020) Netflix ha acquisito i diritti della trilogia di Fear Street: l’annuncio è stato diffuso poche ore fa da Deadline. Le tre pellicole dovrebbero uscire durante l’estate del 2021, all'interno di un più vasta programmazione dedicata alla Paura, direttamente su Netflix. Le tre pellicole che compongono questa trilogia sono state completate dal regista Leigh Janiak, che ha diretto anche Outcast - Il Reietto. Inizialmente, i diritti appartenevano a 20th Century Fox, ma, con la recente acquisizione, sono passati a Disney. La Casa di Topolino avrebbe però deciso vendere questa proprietà a Netflix. Appare una scelta comprensibile, considerando l’attuale situazione che ha costretto le produzioni a rimandare le uscite di diversi ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Netflix acquisisce

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Fear Street, la trilogia di film tratti dai romanzi di R.L. Stine, arriverà su Netflix nell’estate 2021. La piattaforma streaming ne ha già acquisito i diritti. Per coloro che non conoscono la serie l ...Non sarà l’estate 2020 quella della paura, bensì quella del 2021, quando Netflix ci farà scoprire gli orrori di Fear Street! Fonti hanno riportato a Deadline che Netflix ha appena concluso un accordo ...