Napoli in ritiro in Abruzzo: vicini al tutto esaurito in zona

Nonostante l'eliminazione dalla Champions League ad opera del Barcellona, l'affetto dei tifosi nei confronti del Napoli resta intanto. Anzi, pur essendo trascorsi solo pochi giorni dalla conclusione di questa stagione, c'è già la voglia di concentrarsi sulla prossima e di provare a prefissarsi nuovi obiettivi, sempre sotto la guida tecnica di Rino Gattuso.

Nonostante l’eliminazione dalla Champions League ad opera del Barcellona, l’affetto dei tifosi nei confronti del Napoli resta intanto. Anzi, pur essendo trascorsi solo pochi giorni dalla conclusione d ...

Il Napoli calcio in ritiro in Abruzzo, in Alto Sangro è già pienone

Castel Di Sangro. “L’effetto Napoli ha colpito nel segno perché già in questi giorni al ridosso del ferragosto siamo praticamente al tutto esaurito in alberghi, B&B e seconde case in Alto Sangro per l ...

Castel Di Sangro. "L'effetto Napoli ha colpito nel segno perché già in questi giorni al ridosso del ferragosto siamo praticamente al tutto esaurito in alberghi, B&B e seconde case in Alto Sangro per l ...