Meteo verso ondata di calore impressionante, anche oltre i 45°C (Di mercoledì 12 agosto 2020) Meteo estremo verso l’Italia nuovamente, con l’ondata di calore che par prenderà potenza inaudita. Gli ultimi aggiornamenti degli elaboratori prospettano picchi termici da record per Sardegna e Sicilia. In questo approfondimento osserveremo i valori massimi del periodo di previsione di tutti i comuni d’Italia. Spiccano vari comuni della Sardegna con valori incredibilmente elevati; leggiamo anche temperature sopra i 45°C. Nell’elenco di località che ci viene proposto ci sono in prevalenza comuni della Sardegna e della Sicilia, tutti con estremi termici sopra i 42°C. Attendiamo di avere conferma di un tale estremo, che specie nelle zone coinvolte, costituirebbe una situazione Meteo estrema, da record, e con il serio rischio che ... Leggi su meteogiornale

