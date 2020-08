«L'educazione civica nostra alleata nella riscoperta delle regole» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Panorama ha deciso di chiedere ai presidi delle scuole italiane come stanno reinventando i propri istituti in vista di settembre. Una missione complessa, in cui rischiano in prima persona, da cui dipende il futuro del Paese. Parla Adelia Pelosi, dirigente del III Circolo didattico De Amicis di Napoli: «La nostra istituzione scolastica, vanto della tradizione educativa pubblica napoletana, affronterà con maggiore slancio la riapertura di settembre».«In questo momento l'esigenza prioritaria è trovare soluzioni che riescano a contemperare la sicurezza sanitaria legata al Covid-19 e il diritto all'istruzione: so bene che si tratta di un'operazione difficile, quasi al limite delle nostre possibilità, anche perché garantire la sicurezza di una popolazione scolastica di circa 1300 persone ... Leggi su panorama

