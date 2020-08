La nuova fidanzata di Berlusconi? Ancora più giovane della Pascale (Di mercoledì 12 agosto 2020) Silvio Berlusconi non perde la passione per le belle donne: la nuova fidanzata è una parlamentare di appena trent’anni. Silvio Berlusconi dovrebbe essere (almeno) affranto dalla fine della relazione con Francesca Pascale, la spumeggiante compagna che è stata caparbiamente al fianco del Cavaliere per ben dieci anni e che, secondo i bene informati, aveva il carattere … L'articolo La nuova fidanzata di Berlusconi? Ancora più giovane della Pascale è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

borsatti_rita : RT @MPenikas: FQ: Chi è Marta Fascina, la nuova fidanzata di Silvio Berlusconi con il 55% di assenze in Parlamento durante le votazioni ht… - Lamp__1 : I boiardi si sono scatenati col vota no al #Referendum, ovviamente molti delinquenti ambiscono ad un seggio sicuro… - patriziafloris6 : Non ce mai fine per sto pedofilo mafioso ....Chi è Marta Fascina, la nuova fidanzata di Silvio Berlusconi con il 55… - IvoIacovelli : RT @MPenikas: FQ: Chi è Marta Fascina, la nuova fidanzata di Silvio Berlusconi con il 55% di assenze in Parlamento durante le votazioni ht… - vevafra : @Har22old No no la nuova fidanzata di Silvio -