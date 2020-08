Il cioccolato rende la mente più attiva e organizzata. Lo dice la scienza (Di mercoledì 12 agosto 2020) Non soltanto peccato di gola! Dei tanti benefici del cioccolato si parla comunemente e la scienza stessa continua a indagarne proprietà e vantaggi per la salute. Efficace per combattere l’invecchiamento, migliorativo delle capacità funzionali, stimolatore naturale di seratonina (l’ormone della felicità) coadiuvante, se bilanciato con una buona dieta, nel processo di dimagrimento., il cioccolato risulta ora strettamente collegato anche all’aumento delle performance mentali. Leggi su vanityfair

Nisrin_AO : Rantinoo notturno perché uffi okay capisco che non venga dolorosissimo a tutti però e che cazz non potete rappresen… - hadidnous : il cioccolato fondente unica cosa che mi rende felice ultimamente - antonio_larena : @Purple_01_ Assaggiato anche quello col cioccolato.... non rende. Bocciato ! -

Ultime Notizie dalla rete : cioccolato rende Il cioccolato rende la mente più attiva e organizzata. Lo dice la scienza Vanity Fair Italia E' morto Stefano Pernigotti, rese famosi i suoi cioccolatini. Aveva perso i due figli nel 1980

Viveva a Milano ma il suo legame non Novi Ligure restava sempre forte. Il nonno ha fondato la Pernigotti, azienda dolciaria, ma è stato Stefano Pernigotti stesso a farne uno dei marchi italiani dell’i ...

Addio Pernigotti, signore del cioccolato

L’industriale di Novi Ligure è morto all’età di 98 anni. Rese l’azienda dolciaria della famiglia una leader del settore. Filantropo, appassionato di calcio, una vita di successi e grandi dolori. E’ ri ...

Viveva a Milano ma il suo legame non Novi Ligure restava sempre forte. Il nonno ha fondato la Pernigotti, azienda dolciaria, ma è stato Stefano Pernigotti stesso a farne uno dei marchi italiani dell’i ...L’industriale di Novi Ligure è morto all’età di 98 anni. Rese l’azienda dolciaria della famiglia una leader del settore. Filantropo, appassionato di calcio, una vita di successi e grandi dolori. E’ ri ...