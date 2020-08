Emma Marrone avrebbe trovato l’amore con un affascinante modello: il gossip (Di mercoledì 12 agosto 2020) Emma Marrone ha ritrovato l’amore? L’indiscrezione Da qualche settimana Emma Marrone è impegnata come giudice alla nuova edizione di X Factor che presto vedremo su Sky Uno. E tra una registrazione e l’altra insieme ai colleghi Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton, a cantante salentina si sta godendo questa calda estate 2020. Attraverso il suo account Instagram è possibile vedere dei momenti di relax al mare, ma anche foto realizzate all’interno di uno studio di registrazione annunciando l’arrivo di un nuovo disco. In questo modo l’ex direttrice artistica di Amici di Maria De Filippi intrattiene i suoi numerosi follower rendendoli partecipi delle sue vacanze. Nelle ultime ore, però, è iniziata a circolare una notizia di gossip ... Leggi su kontrokultura

VanityFairIt : Abbiamo intervistato in esclusiva @MarroneEmma, @mikasounds, #HellRaton e #ManuelAgnelli, i quattro giudici della 1… - WebradioFinance : Ora in onda Emma Marrone - Il Paradiso Non Esiste su Webradio Finance - 1991Ramona : RT @LaStampaTV: VIDEO | X Factor 2020, Emma Marrone: 'Sono il giudice più cattivo, ma con me stessa' - asia_capuano : RT @emmamarronecore: The NeXt Start vi aspetta domani alle 16.30 su @SkyTG24. Un’intervista eslusiva ai nuovi 4 giudici di #XF2020! http… - principessagio_ : RT @LaStampaTV: VIDEO | X Factor 2020, Emma Marrone: 'Sono il giudice più cattivo, ma con me stessa' -