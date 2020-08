Elisabeth Moss star e produttrice di Mrs. March, in collaborazione con Blumhouse (Di mercoledì 12 agosto 2020) L'attrice Elisabeth Moss collaborerà nuovamente con Blumhouse per realizzare il film Mrs. March, di cui sarà protagonista e produttrice. Elisabeth Moss e Blumhouse Productions collaboreranno nuovamente, dopo il successo del film L'uomo invisibile, per realizzare Mrs. March, un adattamento cinematografico del romanzo scritto da Virginia Feito. L'attrice sarà coinvolta come protagonista e produttrice esecutiva del progetto, descritto come un thriller psicologico. Il film Mrs. March racconterà la storia di una casalinga dell'Upper East Side, ruolo affidato a Elisabeth Moss, la cui vita inizia ad andare in mille pezzi quando scopre che la ... Leggi su movieplayer

