"È morto…". Grave lutto per Benedetta Rossi, il dolore nel messaggio d'addio (Di mercoledì 12 agosto 2020) Erano giorni che Benedetta Rossi non si faceva vedere su Instagram. La regina delle videoricette, nata quasi per caso condividendo sui social i piatti che cucinava nel suo agriturismo nella campagna marchigiana, e nel giro di poco tempo è riuscita ad entrare nel cuore e nelle cucine di moltissimi italiani, è tornata sui social per condividere con i suoi fan un momento molto doloroso. "Ciao a Tutti, questo post è per dirvi che purtroppo, ieri sera, Nuvola ci ha lasciati. È tutto il giorno che cerco le parole giuste per dirvelo senza rattristarvi, ma non trovo il modo di farlo. Con voi tutti ho sempre avuto un rapporto speciale e so già che immaginate come possa sentirmi in questo momento", ha scritto la food blogger.

