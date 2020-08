Dybala chiede 15 milioni di ingaggio e un ruolo centrale, la Juve riflette sul rinnovo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Corriere della Sera scrive delle trattative per il rinnovo di Paulo Dybala alla Juventus. Tra pochi giorni l’argentino inizierà a discuterne con il club, visto che sembra essere volontà comune, ma le cose non sono così semplici. “Il 26enne talento argentino guadagna 7,3 milioni a stagione, ora chiede un ingaggio in doppia cifra. Si parla di 15 milioni, un punto di incontro potrebbe essere trovato intorno ai 12-13 milioni (fino al 2025). Paulo «pretende» un ruolo centrale nella Juve, anche dal punto di vista economico, forse scottato dalla «quasi cessione» al Manchester United nella scorsa estate: sembra accettare di fatto un ... Leggi su ilnapolista

IlBronzi7 : Se Paulo Dybala ti chiede 15 milioni di ingaggio tu gliene devi dare 20. - CapitanHarlok6 : RT @NonSoloJuve: ??”Rinnovo di #Dybala non sarà una passeggiata. Dybala prende 7,3 milioni. Per il rinnovo ne chiede 15 con ruolo centrale… - Alice78055396 : RT @NonSoloJuve: ??”Rinnovo di #Dybala non sarà una passeggiata. Dybala prende 7,3 milioni. Per il rinnovo ne chiede 15 con ruolo centrale… - napolista : Dybala chiede 15 milioni di ingaggio e un ruolo centrale, la Juve riflette sul rinnovo Sul CorSera le incognite del… - mauretto17 : RT @delio_petrelli: @PauDybala_JR è voluto rimanere alla @juventusfc a tutti i costi. #Dybala è stato determinante nella passata stagione a… -

Il mercato della Juventus viaggia su due binari paralleli: un tentativo per Sandro Tonali e le richieste di Dybala ritenute eccessive. I dettagli La Juventus ha già acquistato Kulusevsky e Arthur per ...

Scattano a giorni le grandi manovre per il rinnovo del contratto di Paulo Dybala. Ma non sarà una passeggiata, anche se la volontà delle parti, almeno a parole, è quella di cementare il rapporto con u ...

