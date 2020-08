Cuneo, incidente a Castelmagno: morti cinque giovani, due feriti (Di mercoledì 12 agosto 2020) Drammatico incidente nella notte tra l'11 e il 12 agosto a Castelmagno, in alta Valle Grana, nelle Alpi Cozie meridionali della provincia di Cuneo. In prossimità del rifugio Maraman, lungo la strada per monte Crocette, una Land Rover Defender 130 è uscita di strada, per cause che sono in corso di accertamento. cinque le vittime accertate dai Vigili del fuoco, sul posto con Carabinieri, 118 e Soccorso alpino. Il veicolo era omologato per sei persone ma a bordo del mezzo però se ne trovavano nove. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sarà necessario attendere la testimonianza dei superstiti, due dei quali sono ricoverati in gravi condizioni. Leggi su tg24.sky

