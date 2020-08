Cuneo, dramma in Valle Grana: muoiono cinque ragazzi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Muiono cinque ragazzi a Cuneo, dopo un incidente stradale a Valle Grana. Quattro dei ragazzi avevano un’età tra gli 11 ed i 16 anni. Un drammatico incidente ha scosso Cuneo nella notte di ieri. Infatti, in Valle Grana si è verificato un incidente stradale risultato fatale per quattro ragazzi. L’impatto è avvenuto a Castelmagno, dove … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

repubblica : Dramma sulle montagne di Cuneo: un'auto finisce fuori strada, morto il conducente e altri quattro ragazzi tra gli 1… - Hamada57638992 : RT @LaStampa: Dramma a Castelmagno, nel Cuneese: un’auto finisce fuori strada, morto il conducente 24enne e quattro ragazzi tra gli 11 e i… - FEMsrl : Dramma sulle montagne di Cuneo: un'auto finisce fuori strada, morto il conducente e altri quattro r… - LaStampa : Dramma a Castelmagno, nel Cuneese: un’auto finisce fuori strada, morto il conducente 24enne e quattro ragazzi tra g… - notizieoggi24 : Cuneo, dramma in montagna: 5 morti dopo un'incidente stradale #Cuneo -