Coronavirus, scontro Governo-Regioni sulle discoteche. “Maggiori controlli o chiusure”, ma metà dei presidenti si oppongono (Di mercoledì 12 agosto 2020) Si è arrivati allo scontro tra Governo e Regioni sulle limitazioni per evitare gli assembramenti che si sono visti nelle discoteche nelle ultime settimane, quando molti giovani hanno preso d’assalto le località balneari e turistiche italiane. Se nel corso del vertice convocato nel pomeriggio di mercoledì le posizioni tra le parti in tema di controlli su chi rientra dall’estero sembrano coincidere, lo stesso non si può dire sulla volontà dell’esecutivo di mettere ulteriori paletti ai gestori dei locali notturni. Secondo fonti interne, i ministri Speranza, Boccia e Patuanelli hanno chiesto la chiusura o provvedimenti nei confronti di quegli stabilimenti che di fatto diventano discoteche e dove è difficile ... Leggi su ilfattoquotidiano

