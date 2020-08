Coronavirus e contagi, in Sicilia test per chi torna dalle vacanze in alcuni Paesi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ancora un giro di vite in Sicilia nel contrasto alla diffusione del Coronavirus . Il presidente della Regione Nello Musumeci ha pronta un'ordinanza con la quale si impongono misure di controllo sanitario... Leggi su feedpress.me

VincenzoDeLuca : +++ COVID-19: MINI ZONA ROSSA A SANT’ANTONIO ABATE (NA) +++ ??#CORONAVIRUS: in relazione al numero elevato di conta… - fattoquotidiano : IL CORONAVIRUS NEL MONDO Israele supera la cina per numero totale di infezioni. Allerta in Germania, quasi mille co… - Agenzia_Ansa : Salgono i contagi in Italia, +412 in un giorno. Sono 6 le vittime. Due regioni a zero casi: Valle d'Aosta e Molise,… - trevi_vito : RT @IlPrimatoN: I porti continuano a rimanere apertissimi, i contagi tra gli immigrati si impennano, ma il governo ha già pronta la bastona… - PMO_W : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, impennata di casi in Germania: 1.226 in un giorno, mai così alti dal 9 maggio. Negli Usa registrati 46.80… -