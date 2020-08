Contributi a fondo perduto: cosa cambia col decreto agosto 2020 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Contributi a fondo perduto: ormai prossima la deadline fissata al 13 agosto per fare richiesta (il termine ultimo per gli eredi è invece stabilita al 24 agosto). Con il decreto agosto vengono aumentate le risorse a disposizione: saranno riversate in particolare nel settore turistico grazie ad un apposito bonus. Segui Termometro Politico su Google News Contributi a fondo perduto: misura speciale per attività dei centri storici Contributi a fondo perduto – Con il decreto agosto, arriva una misura dedicata in particolare alle aziende di vendita beni o servizi al pubblico ubicate nei centri storici ... Leggi su termometropolitico

