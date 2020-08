“Cambio squadra”, “inizio a tifare contro la Juve”: Dybala in bianconero non è intoccabile (Di mercoledì 12 agosto 2020) CALCIOMERCATO JUVENTUS – Sono in corso valutazioni in casa Juventus. I bianconeri hanno iniziato un nuovo progetto, un pò a sorpresa è stato esonerato l’allenatore Maurizio Sarri e al suo posto è stato scelto Andrea Pirlo. La decisione ha creato molti motivi di discussione, i tifosi si sono divisi: da una parte ci sono quelli perplessi per aver affidato il compito ad un tecnico senza esperienza, dall’altra c’è fiducia per una persona che conosce benissimo l’ambiente bianconero. Sono già andati in scena incontri tra Pirlo e Agnelli per programmare le mosse per la prossima stagione, è stato trattato l’argomento del calciomercato. Sono tanti i calciatori con la valigia in mano, da Higuain a Khedira, da Douglas Costa a De Sciglio e Danilo. E Dybala? Non è ... Leggi su calcioweb.eu

