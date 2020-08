Calciomercato Cagliari: contatti con la Roma per Juan Jesus (Di mercoledì 12 agosto 2020) Calciomercato Cagliari: contatti in corso con la Roma per Juan Jesus, il difensore era stato nel mirino del club sardo già a gennaio A pochi giorni dall’inizio del ritiro, il Cagliari continua a guardarsi intorno per modellare la squadra di Eusebio Di Francesco. Obiettivi primari del club isolano la difesa e l’attacco. Per il pacchetto arretrato, che nell’ultima stagione ha messo in mostra le sue falle strutturali e non solo, piace Juan Jesus. Come riporta Gianluca Di Marzio Roma e Cagliari cercano l’intesa a titolo definitivo, con il giocatore che ha ancora un anno di contratto in giallorosso ed un ingaggio pesante per le casse dei sardi. Leggi su ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Cagliari, contatti in corso per #JuanJesus - romanewseu : #Calciomercato Roma, #JuanJesus ad un passo dal #Cagliari: i dettagli #ASRoma #Romanewseu - Edoardo87855143 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Cagliari, contatti in corso per #JuanJesus - morcianmarco : #JuanJesus al #Cagliari?? Su di lui c'era anche il #Parma ma nelle ultime ore si è defilato. #AsRoma #Roma… - Sebastian22997 : RT @MarcoJuric: #Calciomercato | #Cagliari, contatti in corso per #JuanJesus. Si cerca l’accordo per la cessione a titolo definitivo. #ASRo… -