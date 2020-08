Calciomercato Benevento, i giallorossi non si fermano: c’è il sogno Gervinho (Di mercoledì 12 agosto 2020) Calciomercato Benevento, i giallorossi non si fermano: c’è il sogno Gervinho dopo il ritorno in serie A di Kamil Glik Il Benevento non si ferma più sul mercato. La società giallorossa ieri ha ufficializzato Kamil Glik, il polacco torna in Italia dopo l’avventura al Monaco. Il direttore sportivo Pasquale Foggia – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – vuole però costruire una squadra competitiva anche per il prossimo campionato. L’idea è quella di convincere Gervinho, in uscita dal Parma dopo i malumori di questo inverno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

