Calcio dilettante e giovanile, arriva il via libera del Governo alla ripresa (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Governo ha dato il via libera per la ripresa del Calcio dilettantistico e giovanile. E’ stato varato oggi il documento contenente le “Indicazioni generali per la ripresa delle attività del Calcio dilettantistico e giovanile” per la riapertura di tutti i campionati e tornei svolti sul territorio nazionale, comprese le attività di Calcio femminile, futsal, beach soccer e Calcio paralimpico e sperimentale. Il Protocollo contiene le indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie per riprendere gli allenamenti collettivi, le attività sportive di contatto, di base ed agonistiche dei calciatori/calciatrici dilettanti, giovani e delle attività ... Leggi su ilnapolista

