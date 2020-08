Atalanta sconfitta 2-1, in semifinale di Champions ci va il Psg (Di mercoledì 12 agosto 2020) LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Una beffa incredibile spegne la favola Atalanta. All'Estadio do Sport di Lisbona la squadra di Gasperini conduce per 1-0 per 90′ per poi farsi rimontare dalle reti di Marquinhos e Choupo-Moting nei minuti di recupero. L'Atalanta può solo accarezzare il sogno della semifinale di Champions League e deve salutare la massima competizione continentale nel più triste dei modi. Illusorio un primo tempo da applausi di Gomez e compagni. Nei primi 5′ le due squadre si spartiscono un'occasione a testa. Prima con Gomez su assist di Zapata ma Navas è bravo a chiudere lo specchio. Ma la chance più clamorosa l'ha Neymar: al 4′ il brasiliano si invola verso la porta ma a tu per tu con Sportiello apre troppo il piatto destro e spara a lato. Al ... Leggi su liberoquotidiano

