Ascierto: «Allo stadio torneremo, ma non credo in autunno» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Mattino intervista Paolo Ascierto, del Pascale di Napoli, il padre del Tocilizumab, la cosiddetta “cura Ascierto” per i malati di Covid. Parla del ritorno del pubblico negli stadi. Riaprire gli impianti a settembre è un obiettivo prematuro, dice. «Allo stadio ci torniamo e presto ma non credo che ci torniamo in autunno. Le disposizioni attuali sono chiare e invitano tutti a evitare assembramenti, ecco che negli stadi non si può andare. Magari con il servizio d’ordine delle società si può garantire il distanziamento sugli spalti, ma non credo che sarebbe facile garantirlo nei varchi di accesso dove già devono essere eseguiti dei controlli per altre ragioni di sicurezza. E cosa succede in caso di gol? ... Leggi su ilnapolista

zazoomblog : Ascierto: «Allo stadio torneremo ma non credo in autunno» - #Ascierto: #«Allo #stadio #torneremo - napolista : Ascierto: «Allo stadio torneremo, ma non credo in autunno» Al Mattino: «Non si potrebbero controllare i varchi di a… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascierto Allo Ascierto: «Allo stadio torneremo, ma non credo in autunno IlNapolista Nei, boom di visite sul tir della prevenzione a Palinuro

(ANSA) - NAPOLI, 02 AGO - Non li ha fermati nemmeno l'afa. Sono arrivati sotto il sole cocente e in fila, ordinatamente, e rispettando le norme anti Covid, hanno atteso il loro turno. Dalle 10 alle 13 ...

(ANSA) - NAPOLI, 02 AGO - Non li ha fermati nemmeno l'afa. Sono arrivati sotto il sole cocente e in fila, ordinatamente, e rispettando le norme anti Covid, hanno atteso il loro turno. Dalle 10 alle 13 ...