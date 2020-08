Uomini e Donne cambia tutto: le novità fanno discutere, quando andrà in onda? (Di martedì 11 agosto 2020) Il dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne è pronto a ripartire per la gioia dei fan. Tra novità e conferme, ecco quando tornerà il programma del pomeriggio di Canale 5 Fonte Instagram – @UominieDonneSettembre è ormai alle porte e con l’inizio dell’autunno si ripristina il canonico palinsesto televisivo che ci accompagna nella maggior parte dell’anno. Tra i programmi più attesi c’è senz’ombra di dubbio Uomini e Donne. Il programma di incontri di Maria De Filippi era stato bruscamente interrotto a marzo per via dell’emergenza coronavirus e per l’impossibilità di garantire un adeguato distanziamento sociale. In questo lungo periodo di stasi però ... Leggi su chenews

