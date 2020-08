Un amore sopra le righe: Recensione, Trama, Cast (Di martedì 11 agosto 2020) Nel 2017 usciva nei Cinema il film drammatico Un amore sopra le righe, diretto e interpretato dal Regista Nicolas Bedos. Il film racconta la vera storia d’amore lunga 45 anni tra uno scrittore di successo e una ragazza colta e piena di creatività. La Francia degli anni Settanta prende vita e fa da sfondo romantico per questa coppia, che è riuscita ad essere unita tra alti e bassi. Leggi anche: Tutti I Soldi Del Mondo – Recensione del film di Ridley Scott Un amore sopra le righe: Film Il film racconta la storia d’amore tra Victor de Richemont (Nicolas Bedos), un giovane e ambizioso scrittore agli esordi, e la bella Sarah Adelman (Doria Tailler), una brillante ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

