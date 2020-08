Ultime Notizie Roma del 11-08-2020 ore 14:10 (Di martedì 11 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale e ancora buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus Putin ha ferma alla Russia registrato il primo vaccino la fase 3 di test clinici iniziata la settimana scorsa il vaccino Secondo quanto annunciato dal Presidente sarà messo in circolazione Il primo gennaio 2021 e vaccinazioni a condizioni assolutamente volontari ha detto il CDS valuta i test rapidi per chi rientra dall’estero tuttavia sottolineano le autorità sanitarie le misure principali resta blocchi la quarantena Per chi viene da paesi a rischio Ricciardi dice lo hai messo è debole anche la Commissione Europea non riesce a essere incisiva sui paesi membri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato bruscamente scortata da un agente dei servizi segreti statunitensi fuori dalla sala riunioni della Casa Bianca ... Leggi su romadailynews

