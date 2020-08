“Spiagge libere solo per residenti”, è bufera in Costiera (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVico Equense (Na) – Continuano le polemiche a Vico Equense, in Costiera sorrentina, dopo la decisione del sindaco Andrea Buonocore di vietare l’accesso nelle spiagge libere ai cittadini non residenti nel piccolo comune del Napoletano. Una questione che nelle ultime ore è arrivata nelle aule di tribunale dopo che l’Associazione Verdi Ambiente e Società, ha presentato ricorso al Tar. Una richiesta, quella dell’associazione ambientalista, che però è stata respinta dai giudici. Al momento, infatti, per i non residenti l’iter per raggiungere le località marine di Vico resta esclusivamente quello di prenotare un posto negli stabilimenti privati.Franco Cuomo, responsabile VAS del Circolo Territoriale di Vico Equense, ha lanciato numerosi appelli affinché si ... Leggi su anteprima24

