Serena Enardu, un’altro toy boy nella vita dell’ex tronista? (Di martedì 11 agosto 2020) Single da qualche mese Serena Enardu non ha esitato a manifestare in più occasione il suo dispiacere per la fine della storia con Pago. Nonostante i suoi palesi errori conseguenze di scelte sbagliate relazionate ad un rapporto che evidentemente era destinato a finire l’ex tronista sta provando a viversi quest’estate con serenità. Serena ha pubblicato su Instagram uno scatto dove appare con un bel e giovane ragazzo che lei definisce solo un amico, una foto che è stata immediatamente criticata dai followers che poco hanno creduto alla versione della tenera amicizia. A pochi mesi dalla fine della relazione con Pago Serena sta ritrovando il sorriso è anche per questo che l’insinuazione che possa aver ritrovato un giovane amore è legittima. I ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Serena Enardu, un’altro toy boy nella vita dell’ex tronista? - fanpage : Serena Enardu travolta dalle polemiche - docdrugztore : @mbartolotta63 Ma chi è serena enardu? (Non metto nemmeno le maiuscole a nome e cognome...) - Nena_Nina_Schi : RT @confundustria: Chi cazzo è Serena Enardu ? - mdimagritt : RT @confundustria: Chi cazzo è Serena Enardu ? -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Enardu Pago e Serena Enardu, spunta l'indiscrezione sul ritorno di fiamma InterNapoli.it "È un altro pollo da spennare...". Scoppia la polemica sulla Enardu

È un’estate di fuoco quella di Serena Enardu. La ex tronista di Uomini e Donne ed ex compagna di Pago, nelle ultime ore, è stata presa di mira dai suoi follower per una foto che ha condiviso su Instag ...

Serena Enardu ha una nuova fiamma? Sui social è polemica

Serena Enardu ha una nuova fiamma? L’ex fidanzata di Pago si è mostrata sui social in compagnia di un altro uomo e i followers non hanno perso occasione per insultarla e prendere di mira il malcapitat ...

È un’estate di fuoco quella di Serena Enardu. La ex tronista di Uomini e Donne ed ex compagna di Pago, nelle ultime ore, è stata presa di mira dai suoi follower per una foto che ha condiviso su Instag ...Serena Enardu ha una nuova fiamma? L’ex fidanzata di Pago si è mostrata sui social in compagnia di un altro uomo e i followers non hanno perso occasione per insultarla e prendere di mira il malcapitat ...