Sbarchi a raffica e Salvini affonda il governo: chiederemo i danni a Conte e Lamorgese (Di martedì 11 agosto 2020) Prima la nave Azzurra poi un'altra nave quarantena per i migranti clandestini. Mentre la Sicilia massacrata dagli Sbarchi smonta le tendopoli del Viminale il leader della Lega Matteo Salvini tuona contro il premier e l'esecutivo. "chiederemo i danni al governo e alla Lamorgese per un'altra nave da crociera-soggiorno destinata ai clandestini che sbarcano: paghino i ministri, non gli italiani!". Leggi su iltempo

amalialena : RT @GeMa7799: Sbarchi a raffica e navi quarantena, Matteo Salvini affonda il governo: chiederemo i danni a Conte e Lamorgese...'un’altra na… - GeMa7799 : Sbarchi a raffica e navi quarantena, Matteo Salvini affonda il governo: chiederemo i danni a Conte e Lamorgese...'u… - TerlizziGerardo : RT @SardoneSilvia: #Sbarchi a raffica sulle coste italiane. Centinaia e centinaia di #clandestini tutti in Italia, grazie alle pessime poli… - TerlizziGerardo : RT @SardoneSilvia: Un #Governo che non pensa minimamente alle esigenze degli italiani. La raffica di #sbarchi con rischi sanitari evidenti… - Laura64135537 : RT @matteosalvinimi: Porti spalancati, sbarchi a raffica, sanatorie e Decreti sicurezza in smantellamento: questo l'inevitabile risultato,… -

Ultime Notizie dalla rete : Sbarchi raffica Sbarchi a raffica e navi quarantena, Matteo Salvini affonda il governo: chiederemo i danni a Conte e Lamorgese Il Tempo Coronavirus Sicilia, 15 positivi portati da Pergusa a Palermo

Saranno trasferiti all'hotel San Paolo di Palermo. Individuato centro Covid regionale, i 15 migranti positivi Covid-19 del centro di accoglienza di Pergusa. Il trasferimento avverrà oggi con mezzo e p ...

Maric, Monza ha il suo Van Basten

di Matteo DelbueAdriano Galliani, si sa, ama scegliere gli attaccanti in base al numero di gol segnati nel curriculum. "Gli attaccanti si comprano guardando l’almanacco Panini" è stato uno dei leit mo ...

Saranno trasferiti all'hotel San Paolo di Palermo. Individuato centro Covid regionale, i 15 migranti positivi Covid-19 del centro di accoglienza di Pergusa. Il trasferimento avverrà oggi con mezzo e p ...di Matteo DelbueAdriano Galliani, si sa, ama scegliere gli attaccanti in base al numero di gol segnati nel curriculum. "Gli attaccanti si comprano guardando l’almanacco Panini" è stato uno dei leit mo ...