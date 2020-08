Sampdoria, cinque club di Serie A su Caprari: lo scenario (Di martedì 11 agosto 2020) Caprari vanta attenzioni da mezza Serie A: Hellas Verona, Cagliari, Benevento, Torino e Atalanta sull’attaccante della Sampdoria Si allunga la lista di pretendenti per Gianluca Caprari, che difficilmente verrà riscattato dal Parma dopo il cambio di direttore sportivo. Oltre a Hellas Verona, Cagliari e Benevento, sulle tracce dell’attaccante di proprietà della Sampdoria ci sono anche Torino e Atalanta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

infoitsport : Torino, Giampaolo e il modello Sampdoria: cinque giocatori nel mirino - a7_ferrando : RT @La_Samp: Dopo cinque anni si chiude il rapporto tra la Sampdoria e @JomaItalia. Secondo me è stato davvero proficuo. Maglie pulite e ri… - Djesybig : RT @La_Samp: Dopo cinque anni si chiude il rapporto tra la Sampdoria e @JomaItalia. Secondo me è stato davvero proficuo. Maglie pulite e ri… - La_Samp : Dopo cinque anni si chiude il rapporto tra la Sampdoria e @JomaItalia. Secondo me è stato davvero proficuo. Maglie… - LoSport11 : La partita di serie A con più espulsioni, cinque, fu #Sampdoria-#Piacenza della stagione 1997/98, finita 3-1 per i… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria cinque Caprari fa impazzire la Serie A: cinque club sull’attaccante della Sampdoria Sampdoria News 24 Caprari fa impazzire la Serie A: cinque club sull’attaccante della Sampdoria

Si allunga la lista di pretendenti per Gianluca Caprari, che difficilmente verrà riscattato dal Parma dopo il cambio di direttore sportivo.

Sampdoria: il preparatore Bertelli lascia Ranieri per andare nella Juventus di Pirlo

GENOVA - La Sampdoria perde Paolo Bertelli, preparatore atletico di grande esperienza (Fiorentina, Udinese, Roma, Nazionale Italiana, Juventus e Chelsea) che Claudio Ranieri aveva chiamato in blucerch ...

Si allunga la lista di pretendenti per Gianluca Caprari, che difficilmente verrà riscattato dal Parma dopo il cambio di direttore sportivo.GENOVA - La Sampdoria perde Paolo Bertelli, preparatore atletico di grande esperienza (Fiorentina, Udinese, Roma, Nazionale Italiana, Juventus e Chelsea) che Claudio Ranieri aveva chiamato in blucerch ...