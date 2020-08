Roma, al via lo sgombero del campo rom del Foro Italico: in corso le operazioni (Di martedì 11 agosto 2020) Al via le operazioni di sgombero dell’insediamento abusivo collocato in via del Foro Italico 531. La Polizia Locale sta provvedendo a rimuovere bombole, allacci abusivi e baracche. Sul posto è presente la Sala Operativa Sociale che sta formulando proposte di presa in carico presso il circuito di accoglienza capitolino a tutte le fragilità presenti, mentre una soluzione permanente verrà loro assicurata in poche settimane. Garantito specifico supporto anche agli animali presenti, cani e gatti, tramite un’apposita unità a tutela del loro benessere. “Le operazioni sono mirate a ripristinare un’adeguata condizione di salute pubblica e di legalità. Nell’area insiste infatti un’enorme discarica che rappresenta una forte minaccia ambientale ... Leggi su ilcorrieredellacitta

