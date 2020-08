Poliziotto stringe al collo 21enne, E scatta il paragone con Floyd (Di martedì 11 agosto 2020) Un video di 58 secondi pubblicato sui social sta suscitando numerose critiche perché ritrae lo screzio tra un Poliziotto e un ragazzo di 21 anni con l'agente che tenta di immobilizzare il giovane stringendolo al collo. La gente urla e qualcuno fa il paragone con i fatti di Minneapolis e del caso di George Floyd. Siamo a Vicenza, in piazza Castello. Il ragazzo, successivamente, sarà arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La dinamica dei fatti non è ancora chiara, ma - secondo le testimonianze - pare che l'agente se la sia presa con il giovane perché riteneva che questo stesse ridendo di lui. Il ragazzo, inoltre, si sarebbe rifiutato di mostrare i documenti all'agente, che si trovava lì per un altro intervento. Leggi su ilfogliettone

