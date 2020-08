Nadia Toffa ricordo struggente | Le Iene tirano fuori video inediti ad un anno dalla morte (Di martedì 11 agosto 2020) Il ricordo struggente di Nadia Toffa si arricchisce grazie alle immagini dei video inediti che le Iene hanno deciso di raccogliere per lo speciale ad un anno dalla morte. Il 13 agosto 2020 sarà il primo anniversario della scomparsa di Nadia Toffa e il suo ricordo è ancora molto vivo nei suoi colleghi, nella sua … L'articolo Nadia Toffa ricordo struggente Le Iene tirano fuori video inediti ad un anno dalla morte ... Leggi su meteoweek

zazoomblog : Nadia Toffa delusa dall’amicizia: qualcuno ha voltato le spalle alla conduttrice de Le Iene - #Nadia #Toffa… - FacciamoRumore : “Non mollate mai che non siete soli...non siete soli”. E Nadia Toffa sapeva di non essere sola...neanche quando il… - EmmeEmm_ : Anche Nadia Toffa pensava di essere guarita... - Federic01996 : @Gio79803890 @CorneliaHale94 Di giovedì contro le iene su Nadia toffa sarebbe proprio folle... - iboitwit : Vado a letto pensando a Nadia toffa. Forse il suo male non se lo meritava a differenza di metà squadra bianconera... -